Koca’dan 1 Mart açıklaması: Yerinde karar ile normalleşeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda “düşük riskli“, “orta riskli“, “yüksek riskli” ve “çok yüksek riskli” olarak sınıflandırılacak.

Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller “düşük riskli“,

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller “orta riskli“,

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller “yüksek riskli“,

Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller ise “çok yüksek riskli” olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller “mavi“, orta risk “sarı“, yüksek risk “turuncu“, çok yüksek risk “kırmızı” ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.