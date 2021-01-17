KKTC’de ikinci sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle alınan ikinci kapanma kararı sonrası sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel bulaş nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde yeniden toplanan komite, ani bir karar ile 18-31 Ocak 2021 tarihleri arasında kapanma kararı aldığını duyurdu.

Kapanma kararıyla sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, tüm etkinlikler, toplantılar, kafe, restoran, eğlence yerleri 31 Ocak’a kadar geçerli olacak şekilde kapalı kalacak.

Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricindeki sektörler, iş yerleri ve faaliyetlerin kapalı kalacağı belirtildi. (İHA)