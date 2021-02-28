Kırklareli İl Özel İdaresi parke taşı döşeme ihalesi açacak
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Kırklareli İl Özel İdaresi parke taşı döşeme ihalesi açacak

Kırklareli merkez, Kofçaz ve Vize ilçeleri köylerine parke taşı döşenmesi işi yaptırılacak. İhale 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kırklareli İl Özel İdaresi Merkez, Kofçaz ve Vize İlçeleri Köylerine Parke Taşı Döşenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 08.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale tarihi 8 Mart 2021, saati ise 14.00 olarak belirlendi.

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Kırklareli İl Özel İdaresi parke taşı döşeme ihalesi açacak
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