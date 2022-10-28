Kâbus gibi başladı maç Kadıköy’de. Fenerbahçe, bu sezonun genelinde yapmadığı kadar pas hatasını ilk yarıda yaptı. Bir de üzerine orta saha oyuncularının gölge savunması eklenince temsilcimiz ilk yarım saatte üç golü kalesinde gördü. Rennes’in neredeyse her atağı gol oldu. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Teknik Direktör Jorge Jesus’un rotasyonları şimdiye dek tutmuş, golcüleri bir şekilde sahneye çıkmayı bilmiş, kulübeden gelen isimler skora etki etmişti.

Ve üç kırılma anı yaşandı. İlki Rennes’in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü; Fenerbahçe yine rakibini tuzağa düşürmeyi başardı. İkincisi, temsilcimizin ilk yarının son bölümünde bulduğu goldü; İrfan Can’ın ortası ve Valencia’nın golü ilk ateşi yaktı. Üçüncüsü de Mandanda’nın çıkışı; tecrübeli eldiven, yerine giren Doğan Alemdar’ın tutamadığı Zajc ve Emre Mor’un vuruşlarını yemezdi.

Hacıyatmaz gibi düşüp düşüp ayağa kalkan Fenerbahçe, Rennes’e karşı kâbus görse de bu sezonki en önemli karakterini gösterdi: Kırılmak yok! Eskiden beşe altıya gidecek maç 3-3’te kaldı ve son maçlar öncesi avantaj yine Fenerbahçe’de kaldı. Şimdi Dinamo Kiev’e karşı bol gollü kazanmamız lazım. Bir kırılma anı daha… Bu sezon Kiev ile dördüncü maçı oynayacağız ve bu kez hepsinden önemli olacak.

Bol şans Fener!