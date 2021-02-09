Kırıkkale’de nadir görülen ‘paçalı şahin’ yaralı bulundu

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde, bölgede nadir görülen paçalı şahin yaralı olarak bulundu. Kanadından vurulan talihsiz kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çelebi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında ilçeye bağlı İğdebeli köyü girişinde yaralı bir şahin buldu. Hareket etmekte zorlanan şahine sahip çıkan jandarma ekipleri kendi imkanları ile yaralı hayvanı muhafaza altına alarak su verdi.

Bölgede nadir görülen türler arasında yer alan paçalı şahin, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesine getirildi. Kanadından vurulduğu belirlenen şahin, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından tekrar doğa ile buluşturulacak.

Öte yandan, avlanması yasak olan yırtıcı kuş türleri arasında yer alan bu hayvanları avlayanlar hakkında 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanununa’ muhalefetten 13 bin 888 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. (İHA)