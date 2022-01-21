Kiralarda astronomik artış sürüyor: İşte son rakamlar…

Türkiye genelinde yıllık ortalama kira artışı aralıkta yüzde 68,7’ye ulaştı. Antalya yüzde 84,8’lik artışla ilk sırada yer alırken, İstanbul yüzde 80’lik artışla ikinci oldu.

Konut kiralarındaki astronomik artış devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) sahibinden.com sitesindeki ilan verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta bir önceki aya göre 5 puan artışla yüzde 68,7 oldu.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 26 TL’ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84,6, Ankara’da yüzde 62,6 ve İzmir’de yüzde 56 oldu.

İSTANBUL’DA 100 METREKARE KONUT KİRASI 4 BİN TL

Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.

Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düştü.

ANTALYA KİRA ARTIŞINDA BİRİNCİ

Türkiye genelinde yıllık kira artışının en yüksek olduğu il, ortalama yüzde 84,8’lik artışla Antalya oldu. Antalya’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 3 bin TL’ye yükseldi.

İstanbul yüzde 84,6’lık artışla ikinci, Muğla yüzde 80’lik artışla üçüncü, Mersin yüzde 77,1’lik artışla dördüncü oldu.

Türkiye’de turizmin başkenti Antalya’da 2021 yılındaki toplam konut satışları içinde yabancılara satış oranı yüzde 18,6 olmuş, artan yabancı talebi de konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışta etkili olmuştu.

ANKARA’DA KİRA ARTIŞINDA BİRİNCİ GÖLBAŞI

Betam’ın ilk kez bu ayki raporda incelediği Ankara’nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları, en yüksek artışın yüzde 98,6 ile Gölbaşı’nda, en düşük artışın ise yüzde 31,4 ile Polatlı’da olduğunu gösterdi.

Çankaya yüzde 74,4, Yenimahalle yüzde 68,1 ve Etimesgut yüzde 66,7 ile en yüksek kira fiyatı artışlarının hesaplandığı diğer ilçeler oldu.