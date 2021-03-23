“King maker”…

Yabancı misyon temsilcilerinin siyasi partilere yaptığı ziyaretler, Ankara’da çok dikkatle izlenir. Gayet doğaldır, siz değerli yurdum insanları bu trafiğin büyük bir bölümünden haberdar ol(a)mazsınız. Nasıl olabilirsiniz ki?.. Bu ziyaretlerin büyük çoğunluğuna ambargo konulur ve itina ile basından saklanır. Ara sıra, bazı Büyükelçilerin siyasi parti liderlerine yaptıkları genel merkez ziyaretleri, birkaç fotoğraf, birkaç beylik lafla (nezaket ziyareti vb.) kamuoyuna duyurulur. Hepsi o kadar!..

Biz Ankara gazetecileri de siyasi diplomatik ziyaretleri, bir vesile ile sonradan öğrenme şansı yakalarız. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu, kim kime ne sordu, ne yanıtlar verdiğinin peşine düşeriz. İtiraf etmek zorundayım; enine boyuna görüşmenin tüm içeriğini öğrenemezsek de, elimizdeki kıyıdan köşeden teyit edilmiş bilgilerle ayak izlerini takip etmeye çalışırız. Siyasi parti liderlerinin, temsilcilerinin, yabancı misyon şefleri ve temsilcileri ile yaptığı görüşmeler Ankara’nın derin kulislerinde de itina ile takip edilip değerlendirilir.

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Konuyu nereye mi getireceğim?..

Erken seçim beklentisin hiç düşmediği bugünlerde, kimlerin Cumhurbaşkanı adayı olacağını sadece bizler merak etmiyoruz!.. Meraklıların bir bölümü de Ankara’da faaliyet yürüten yabancı misyon şefleri. Sık sık, çeşitli düzeylerde yapılan ziyaretler ve görüşmelerle nabız tutulmaya çalışılıyor.

Bu çok önemli ziyaretlerden biri de geçenlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yapıldı. Bazı Büyükelçiler, Meral Akşener ile yemekte buluştu. Görüşmenin içeriği de kamuoyu ile paylaşılmadı. Kapalı kapılar arkasını biraz aralamaya başlayacağım ama 2 dakikalık sabır rica ediyorum. Çünkü, yapacağım hatırlatmalar, ziyaretin perde arkasını görebilmek için projektör niteliğinde.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisine her “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” diye sorulduğunda ne yanıt veriyordu?.. Şöyle, kısaca yakın geçmişte verdiği cevaplardan alıntılar yapalım;

– Ben bu soruya çok net cevap veriyorum. Seçimli bir sistemde başbakan seçilmeyi, Cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yaşayan her vatandaş ister. Bu çok onurlu bir görev olduğu için ister.

Biz Türkiye’nin geleceğini zora sokacak herhangi bir adımın veya herhangi bir hedefin bir parçası olmayacağız. Ben kendi adıma söylüyorum. O kadar hızlı tüketiliyor ki Türkiye’de her şey. Ben isimler üzerinden de konuşmayı yanlış buluyorum.

–Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda benim amacım mümkün olduğunca ülkenin önünü açmak. Kim olur, kim olmaz hiç bilmiyorum. Şu an bunun zamanı değil. Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi.

-Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum.

Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa ‘Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin?’. Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için her şeyi yok farz edersiniz.

Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak. Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz.

Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye’ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, ‘bununla yol yürüyebiliriz’ dediği bir arkadaşla yürümesi faydalı olabileceği şeklinde.

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Eveet!..

Büyükelçilerin, Meral Akşener ile yemekli buluşmasında ağırlıklı sohbet konusu Cumhurbaşkanlığı yarışı imiş… İYİ Parti liderine, ısrarla, yaklaşan seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ve tavrı sorulmuş. Meral Akşener’de, ısrarla kamuoyunun önünde açık açık söylediklerini Büyükelçilere tekrarlamış. Bir şey daha eklemiş; “Öncelikli hedefim İYİ Parti’yi büyütmek. Tüm siyasi çalışmalarımda öncelikli olarak buna odaklanıyorum”…

Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Meral Akşener’den istedikleri cevabı alamayan Büyükelçiler sonunda demişler ki; “Biliyoruz. Siz kral belirleyicisisiniz”. Tercüme yanlış anlaşılıp farklı farklı yerlere çekilmesin. Büyükelçilerin, Akşener’e kullandıkları ifade aynen şöyle; “King maker”…

Karşılıklı gülümsemelerle kapanmış konu…

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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusu İYİ Parti Başkanlık divanında da çokça tartışılıyor. Konu açıldığında, Akşener, başkanlık divanındaki arkadaşlarına ilk hedefinin İYİ Parti’yi büyütmek olduğunu söylüyor ve yardımcılarına bu konuda günlük polemiklerden uzak durulmasını tembihliyor.

Ee, arada kaçaklar olmuyor mu?.. Oluyor…

Bugünlük, sarayında çook işine gelen şişirme anketlere ve onların yancılarına dikkatle bakın derim. Daha köprünün altından çok sular akacağını ifade ederek, konuyu şimdilik bu kadarı ile kapatıyorum!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.