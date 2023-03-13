Kimler genellikle cinsel terapiye sıcak bakmaz?
Genellikle erkekler cinsel terapiye sıcak bakmaz. Çünkü yaşanan sorunun paylaşımından ya da sorumluluğunu üstlenmekten rahatsız olurlar
Eşimi bu konuda nasıl ikna ederim?
SORU:
34 yaşında evli bir kadınım. Eşimde geç boşalma sorunu var. Zamanla düzelir diye bekledik ama gittikçe daha kötü oldu. Bu sorunun cinsel terapi ile çözülebileceğini biliyorum ama eşimi bir türlü ikna edemiyorum. Ne yapabilirim? F.R./ İstanbul
CEVAP:
Sizin durumunuzda eşinizin öncelikle geç boşalmanın tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu kabul etmesi gerekir. Erkeklerin cinsel terapiye gelmek istememesi sık karşılaşılan bir durumdur. Sorumluluğu yalnız ona atmak bir direnç oluşturacağı için terapiye karşı çıkabilir. Bunun yerine eşinize evliliğinize önem verdiğinizi, cinselliği onunla yaşamaktan keyif aldığınızı ancak olması gerekenden fazla uzun sürdüğünde bu zevkin acıya dönüştüğünü ve bir yerden sonra artık istemediğinizi bunun yerine biraz daha kısa ama daha sık bir cinsellik yaşamayı arzu ettiğinizi ve bunun için kendi payınıza üzerinize düşeni yapmaya hazır olduğunuzu ifade edip, birlikte bir uzmandan destek almayı istediğinizi, bunu kabul ederse ona olan sevginizin daha da artacağını söyleyerek onu terapiye ikna edebilirsiniz.
Cinsel hayatımız sizce nasıl düzelir?
SORU:
İki yıldır evli bir kadınım. Eşimin çok başarılı bir eğitim kariyeri var. Yaklaşık iki hafta önce yaşadığımız bir cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşadı ve sanki dünya başına yıkıldı, benden uzak duruyor. Onu bu durumdan nasıl çıkarırım? A.Y./ İzmir
CEVAP:
Modern insanların en önemli stres nedenlerinde biri her alanda, her zaman kendini başarılı olmak zorunda hissetmesidir. Birçok alanda kendini başarılı gören kişilerin küçük bir başarısızlık karşısında ağır narsisistik kırılmalar yaşayıp, öz güvenlerini kaybederek bir çöküş sürecine girdiklerini görüyoruz. Söz konusu cinsellik olduğunda bu durum daha yoğun yaşanıyor. Cinsel gücün ve performansın yüceltilmesi bu çöküşü artırıyor. Eşinizin, her erkeğin arada sırada başına gelebilecek bir durum olan sertleşme sorununu çok fazla gözünde büyüterek performans kaygısına dönüştürdüğü anlaşılıyor. Performansının değil onunla yakınlığın önemli olduğunu hissettirerek özgüvenine tekrar kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.