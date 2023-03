Kimler genellikle cinsel terapiye sıcak bakmaz?

Genellikle erkekler cinsel terapiye sıcak bakmaz. Çünkü yaşanan sorunun paylaşımından ya da sorumluluğunu üstlenmekten rahatsız olurlar

Eşimi bu konuda nasıl ikna ederim?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimde geç boşalma sorunu var. Zamanla düzelir diye bekledik ama gittikçe daha kötü oldu. Bu sorunun cinsel terapi ile çözülebileceğini biliyorum ama eşimi bir türlü ikna edemi­yorum. Ne yapabilirim? F.R./ İstanbul

CEVAP:

Sizin durumunuzda eşinizin öncelikle geç boşalmanın tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu kabul etmesi gerekir. Erkeklerin cinsel terapiye gelmek iste­memesi sık karşılaşılan bir durumdur. Sorumluluğu yalnız ona atmak bir direnç oluşturacağı için terapiye karşı çıkabilir. Bunun yerine eşinize evliliğinize önem verdiğinizi, cinselliği onunla yaşamaktan keyif aldığınızı ancak olması gerekenden fazla uzun sürdüğünde bu zevkin acıya dönüştüğünü ve bir yerden sonra artık istemediğinizi bunun yerine biraz daha kısa ama daha sık bir cinsellik yaşamayı arzu ettiğinizi ve bunun için kendi payınıza üzerinize düşeni yapmaya hazır olduğunu­zu ifade edip, birlikte bir uzmandan destek almayı istediğinizi, bunu kabul ederse ona olan sevginizin daha da artacağını söyleye­rek onu terapiye ikna edebilirsiniz.

Cinsel hayatımız sizce nasıl düzelir?

SORU:

İki yıldır evli bir kadınım. Eşimin çok ba­şarılı bir eğitim kariyeri var. Yaklaşık iki hafta önce yaşadığımız bir cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşadı ve sanki dünya başına yıkıldı, benden uzak duruyor. Onu bu durumdan nasıl çıkarırım? A.Y./ İzmir

CEVAP:

Modern insanların en önemli stres nedenlerinde biri her alanda, her zaman kendini başarılı olmak zorunda hissetme­sidir. Birçok alanda kendini başarılı gören kişilerin küçük bir başarısızlık karşısın­da ağır narsisistik kırılmalar yaşayıp, öz güvenlerini kaybederek bir çöküş süre­cine girdiklerini görüyoruz. Söz konusu cinsellik olduğunda bu durum daha yoğun yaşanıyor. Cinsel gücün ve performansın yüceltilmesi bu çöküşü artırıyor. Eşinizin, her erkeğin arada sırada başına gelebile­cek bir durum olan sertleşme sorununu çok fazla gözünde büyüterek performans kaygısına dönüştürdüğü anlaşılıyor. Per­formansının değil onunla yakınlığın önemli olduğunu hissettirerek özgüvenine tekrar kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.