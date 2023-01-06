Kilit adamlar Ferdi ve Osayi

Sahadaki iki takımın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu karşılaşmaya ‘Sadece bir maç’ olarak bakamayız. Kağıt üzerindeki karşılığı 3 puan olsa da bu derbinin psikolojik kazanımları çok daha fazla.

Fenerbahçe, bu sezon futboluyla keyif verse de büyük maçlarda sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray karşısında temkinli bir futbol mu oynayacak yoksa baskılı oyunla rakibi hataya zorlayıp sonuca mı gidecek bunu Jesus’un vereceği taktik belirleyecek.

İki takım da çok değerli oyunculara sahip. Fenerbahçe’nin en büyük avantajı taraftar gücünü arkasına alacak olması. Kaleci performansları çok değerli ama bence kanatlardaki Ferdi ve Osayi’nin hem ofansif hem de defansif aksiyonları belirleyici olur. King, sahadaki tüm dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu. Eksik kalmazsa, Fenerbahçe kazanır.