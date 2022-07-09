Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen sırrı…

Bayramınız kutlu olsun…

Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim…

Telaşınız çoktur. Alışık olduğunuz uzun yazılarımdan biri olmayacak bugün.

Uzatılan bayram tatili ile birlikte Ankara da boşaldı. Siyasi kulisleri de bayram rehaveti sardı. Bildiğiniz konuların dışında pek ince havadis yok. Aynı gündem maddeleri üzerinde dönüp duruyoruz. Rutin gündem ile ilgili olarak CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in ABC gazetesinden Ömer Şahin ile söyleşisi çok dikkatimi çekti. Söyleşi de, “Kılıçdaroğlu’nun Özal ve para sırrı” ara başlıklı bölüm şöyle:

“Genel Başkanımız siyasete girmeden önce bir şirkette çalışıyordu. Siyasete atılınca istifa dilekçesini veriyor.

Şirket yetkilisi; ‘Ayda iki kez toplanıyoruz. Siyasete girmeniz burada çalışmanıza engel değil’ diyerek devam etmesini istiyor.

Kemal Bey ise, ‘Hem siyaset hem burası olmaz’ diyerek imzayı atıp çıkıyor.

Bizim Kemal Bey’in para ile ilişkisi ancak yenge ‘ekmek al gel’ derse olacak derecede. Birkaç ay sonra bankaya gidince hesabında fazlalıkları görüyor. Meğer şirket yetkilisi her ay maaş yatırmayı sürdürmüş. Kemal Bey ne yapmış biliyor musunuz?

Parayı o günkü faiz kurunu ekleyerek iade etmiş. Hazreti Ömer’in ahlakını örnek alan bir insandır. Soruşturmayı yapan bürokrattan bizzat dinlemiştim. Rahmetli Turgut Özal da Başbakan iken,

‘Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok sayıda şikayet var gidip inceleyin’ diyor.

Gittiklerinde dosyaları hazır halde buluyorlar Kemal Bey’i.

Özal’a gidip, ’Bu kadar inceleme yaptık tertemiz çıktı” diyorlar. Özal da, ‘O zaman sahip çıkın‘ diyor.

At izinin it izine karıştığı böyle dönemlerde Kemal Bey gibi temiz insanlara ihtiyacımız var bizim”

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Gürsel Tekin CHP’nin önemli sinir uçlarından biridir. İsmi tekrar İstanbul il başkanlığı için geçiyor. Tekin, bu açıklamayı boşa yapmaz. Anlaşılıyor ki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dönüşü olmayan yolda… Söyleşide, Gürsel Tekin’in önemli bulduğum bir açıklaması daha var. Ömer Şahin soruyor:

“Sıkça konuşulan konu başlıklarından birisi de iktidar değişirse neler olacağı. Rövanşizm mi yaşanacak? Bürokrasi toptan görevden mi alınacak? AK Partili olanlardan hesap mı sorulacak? Partizan kadrolaşma mı olacak?”

Gürsel Tekin cevap veriyor;

“Hesap sormak ne demek? Biz eşkıya mıyız ki hesap soralım.

Hesap sorma olmaz. Hukuk sistemi çalışacak. AK ile Kara ayrılacak. Bürokraside namusuyla çalışan pırıl pırıl AK Partili, MHP’li insanlar biliyorum.

En üst düzeyde olup çocuğuna burs dilenen tanıyorum. Temiz insanlara sahip çıkmak bizim namus borcumuzdur. Kire bulaşan sağcı, solcu fark etmez hukuk önünde hesabını verir. Tanıma fırsatım olmadı ama yolsuzlukları tespit ettiği için bedel ödeyen 2017 yılının Sayıştay Başkanvekili CHP iktidarında en iyi yerde olur. Gezi’deki Fuat Hoca’nın Türkiye’nin barışına katkısı memur Teoman’ın dürüstlüğü unutulmaz. Fuat Hoca o günden beri iyi dostumdur. Onun izni yok ama bir şey anlatayım. 2014 ya da 15 yılında belediyeye daire başkanı yapmak istediğimizde, ‘Başkanım teşekkür ederim ama insanlar bana ‘bunları makam için yapmış’ derler diyerek kabul etmedi.”

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in bu açıklamalarını, helalleşme turlarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen ifadeler olarak değerlendirirsek sanırım yanılmayız. Kendi cephelerinden doğru hamleler yapıyorlar…

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Gündeme cuk oturan bir fıkra:

60-70 yıl Osmanlıca meraklısı bir edebiyat öğretmeni, öğrencilerine sürekli şunu söylermiş:

– “Dersimde herkes Osmanlıca konuşacak, sorduğum sorulara Osmanlıca cevap verecek, Türkçe konuşmak yok…”

Soğuk bir kış günü o öğretmen, sınıfın ortasındaki büyük sobaya yanaşıp, arkası sobaya dönük vaziyette dersini anlatırken, sobadan sıçrayan bir kıvılcım öğretmenin ceketinin arkasını tutuşturmuş…

Parmak kaldırıp söz isteyen öğrenci başlamış konuşmaya:

– “Efendim, arka cenahınızdaki sobanın derunundaki parçe-i nardan kopan bir şerare, şahsınız istikametine tevcihlenerek, ceketinize sirayet etmiştir ve dahi mabadınıza intikal etmek üzre revan olmaktadır…”

Öğretmen arka tarafında giderek artan ısının da etkisiyle olayı anlayınca, sinirlenerek öğrenciye bağırmış:

– “Evladım, şuna ‘g*t*n yanıyor’ desene, ne uzatıyorsun!..”

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İzninizle; Bayram tatilinden istifade, yazılarımıza kısa bir süre verip, kafa dinlemeye çalışacağım. Nasip olursa görüşmek üzere…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.