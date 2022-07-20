Kılıçdaroğlu vaz mı geçiyor?..

Hararetli gündemden iki başlık;

Birincisi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu… AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, seçimde karşısında onu görmek istiyor. CHP tavanı ve tabanındaki çoğunluğun havasına bakarsak; “ Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu olmalı”. Kamuoyuna yansıtılan görüntülere de dikkate alırsak, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kafasına koymuş ve geri dönüşü yok gibi…

Bu satırları olabildiğince ihtiyatla yazmaya çabalıyorum. Çünkü; CHP Genel Merkezinin en üst katlarından ilginç değerlendirmeler kulağıma geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, çok farklı anket şirketlerine kişiye özel araştırmalar yaptırıyor. O anketlerde sadece oy oranlarını değil, cevabını merak ettiği çok özel soruları da sorduruyor. Şöyle özetleyebilirim;

-Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa, parti içi çekişmelerden kaynaklanan CHP Genel Başkanlık yarışının hem partisine hem de seçim sahasına olumsuz yansımasından endişe ediyor.

– Kemal Kılıçdaroğlu, aday olup da kazanamadığı takdirde siyasi geleceğini sorguluyor.

CHP Genel Merkezi’nin en üst katlarından aldığım sinyallere göre, akıllara şu sorular düşebilir;

-Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği tüm ısrarlı görüntüye rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyi düşünmeye mi başladı?..

-Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık sinyalleri verdiği ilk günde “Gerçek adayı yıpranmasın diye kendini öne attı. Gerçek adayı saklıyor” değerlendirmeleri doğru mu çıkacak?..

Soruları, CHP’nin önde gelen kurmaylarına sordum. Aldığım cevap hep aynıydı; “Kemal bey kesin aday”…

Dedim ya; yine de ihtiyatlı olmakta fayda var. Hele bir Ağustos ayı gelsin…

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Gündemin ikinci sıcak maddesi;

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “, ‘15 Temmuz Araştırma Komisyonu’ olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin, “TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır” demiş.

F-16’lara kafa atmak gibi!..

Peki bu ne?..

Tarih, 12.07. 2017… Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu, o dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a soruyor. O zamanlar görev yaptığım YENİÇAĞ gazetesinde Araştırma Komisyonu’nun tüm çalışmalarını çok yakında takip ettim. Söyleşiler yayınladım. Komisyona gelen belge ve bilgilerin neredeyse tamamını kamuoyuna aktardım. Yani, olup bitenler hâlâ ezberimde!..

Mustafa Şentop’a, raporun Meclis Başkanlığına sunulduğu gün neler konuşulduğunu hatırlatalım;

-İsmail Kahraman; “ Yapılanın tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir çalışma. Bu hain girişim başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı paramparça bir ülke, birbirine girmiş bir toplumla karşı karşıya kalacaktık. En büyük hesap sahibi Cenabı Hak’tır. Harekat saatini önceye aldılar ve bunu gören millet de ‘dur’ dedi. Burada en büyük rolü Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırması oynadı. Meclisimiz toplandı. Bir bütünlük meydana geldi. Demokrasinin yanında darbelerin karşısında bir toplum… Allah bir daha böyle bir kara geceyi milletimize, devletimize göstermesin. Darbe Araştırma Komisyonu, mühim, üzerinde vebal bulunan bir konuyu ele aldı. Rapor, geleceğe çok büyük bir ışık tutacak.”

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-Komisyon Başkanı AKP’li Reşat Petek, “Çalışmaları tarafsız, objektif, delil ve belgelere dayalı olarak tamamladık. Aralıksız olarak 4.5 aylık süre içerisinde bilgisine başvurdukları isimlerle ve vatandaşların mücadelesine sahne olan, şehit verilen yerlerde tespitlerde bulunduk. Ayrıca bütün bakanlıklarımızdan, MİT’ten, Genelkurmay Başkanlığından, MASAK’dan ve diğer kamu kurumlarından ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla mahkemelerimizden çok sayıda mahkemelerce kabul edilmiş iddianameler, ekleri olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeyi komisyon bünyesinde arşivlere kazandırmış olduk.

Tabiri yerindeyse FETÖ’nün ipliğini pazara çıkardık. TBMM’nin bize verdiği yetkiyle bu durumu tarafsız, objektif şekilde ortaya koymanın huzuru içerisindeyiz. Uluslararası camiada en doğru ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir. Hazırlanan bu raporun yabancı dillerde tercümesinin yapılarak Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve yabancı medyanın istifadesine de takdim edilmesi, sunulması ülkemiz açısından faydalı olacaktır. Bu konuda TBMM Başkanımız olarak sizin desteklerinizle bastırıldığında bu emeğin bir kat daha artmış olacağını düşünüyorum”

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-AKP Karabük Milletvekili ve Araştırma Komisyonu Üyesi Burhanettin Uysal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundukları raporun tarihe ışık tutacağını belirtirken şunları söylüyordu; “Objektif, tarafsız ve belgelere dayandırılarak hazırladığımız raporumuzu 4.5 aylık bir süre içerisinde, asker, emniyet görevlileri, vali, kamu görevlileri ve siyasilerden olmak üzere 22 komisyon toplantısında 141 kişinin bilgilerine başvurarak ve darbe girişiminin etkin olarak kullanılan mahallinde şehit verilen yerlerde komisyon olarak yerinde inceleme yaparak toplanan tüm bilgi ve belgelerle bu rapor hazırlandı. Bu rapor, bir terör örgütü olan FETÖ/PDY’yi, 15 Temmuz darbe girişimini tüm boyutlarıyla, tarihi süreç içinde ele alan bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı rapor niteliğini taşımaktadır.”

Mustafa Şentop, bize inanmazsa AA’nın arşivine bakmasını öneririm!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.