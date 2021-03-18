Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle görüştü
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Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, şehit aileleri ve gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Şehit aileleri ile gazilerin talep ve düşüncelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, mevcut koşulların iyileştirilmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. (İHA)

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