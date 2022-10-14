Kazanmayı iyi biliyor

FENERBAHÇE, AEK Larnaca’yı elini kolunu sallaya sallaya yendi. Oyunun temposunu da kontrolünü de istediği gibi ayarladı. Çok iyi mi oynadı, hayır. Sadece kazanmaya yetecek kadar efor harcadı.

Önce Pedro ile 0-1’i buldu, sonrasında oyuna istediği gibi hükmetti. Öyle agresif bir pres görmedik ama ikinci ve üçüncü bölgede rakibi hataya zorlayan, oyun kurdurmayan bir takım vardı sahada.

Skorun 1-1’e gelmesi sonrasında bile hiçbir Fenerbahçe’nin galibiyetten şüphesi yoktu. Tıpkı Karagümrük maçında olduğu gibi… Zaten kritik nokta da burası.

Futbolcusu, yönetimi, taraftarı, kısacası Fenerbahçe’de herkes mutlu. Bakın kimse, 3’lü savunma, 4’lü sistem, o adam orada oynar mı, bu oyuncu neden yedek diye sormuyor. Portekizli, her an göreve hazır 25 kişilik bir kadro oluşturdu ve bu takıma inanan milyonlarca taraftarın desteğini arkasına aldı.

Her maçta 4-5, bazen 8 kişilik rotasyon yapacaksın, sistemi sürekli değiştireceksin ama sahadaki takımın futbol mentalitesinde bir değişiklik olmayacak! İşte Jesus’un Fenerbahçe’si böyle bir takım. Kazanmaya odaklanmış ve bunun için ne yapacağını iyi biliyor. Fenerbahçe, taraftarını mutlu ederken rakiplerine korku veriyor.

Arda Güler, sahada kaldığı sürede çok iyi işler yaptı. Önümüzdeki maçlarda süresi artacak gibi görünüyor. Ancak kaleci Altay S.O.S veriyor. Bu kadar basit hata Altay’a yakışmıyor.