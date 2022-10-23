Kazandı ama tat vermedi

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, Sivasspor karşısında pek de kolay olmayan bir galibiyet aldı. Maç oynama konusunda şartlar eşit… Trabzon ev sahibi olarak fırtına gibi maça giriş yaptı. Bakasetas ve Hamsik’li orta saha oyunu mükemmel yönetiyordu, bu birliktelik daha 9. dakikada golü getirdi. Ancak golle birlikte fırtına dindi. Maç sonuna kadar Abdullah Avcı’nın isteklerinden sadece topa sahip olmak kaldı. Ne kenara inme, ne de hareketli oyun göremedik. Umut ve Gomez de hala hazır değiller. Kanatlarda oynayan Trezeguet sadece kanat değiştirirken hareket ediyor, nedense 90 dakikada sahada kalıyor! Puan hanesine üç, futbol hanesine ise soru işareti yazıldı Trabzonspor adına… Bu kadar az temaslı geçen maçta balıklama çime atlayanla, faule maruz kalanı ayırt edemeyen hakem Abdulkadir Bitigen de bitmiş…