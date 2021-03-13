Kazakistan’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var
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Kazakistan’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’dan kalkan AN-26 tipi uçağın Almatı kentine iniş sırasında düştüğü, kazada en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’dan kalkan AN-26 tipi uçağın Almatı’ya inişi sırasında düştü. Kazakistan’ın sınır koruma teşkilatı tarafından işletilen An-26 uçağının Almatı kentine inişi sırasında pisti az farkla kaçırdıktan sonra düştüğü ifade edildi.

Yerel medya, Kazak yetkililere dayndırdığı haberinde kazada en az iki mürettebatın hayatta kaldığını aktardı.

(DHA)

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