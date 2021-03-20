Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruge ve hdpe boru, menhol ile kablo alacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı açık ihale usulü ile Koruge ve HDPE Boru, Menhol ile Kablo alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Koruge ve HDPE Boru, Menhol ile Kablo Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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