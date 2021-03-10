Kayseri Büyükşehir Belediyesi arsa satışı gerçekleştirecek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi arsa satışı gerçekleştirecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 24 adet Konut alanı ve 4 adet Konut – Ticaret alanı arsası olmak üzere toplam 28 adet arsa satışı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 24 adet Konut alanı ve 4 adet Konut+Ticaret alanı arsası olmak üzere toplam 28 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

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