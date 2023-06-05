Kaygı varsa ilaçlar da işe yaramaz

Sertleşme sağlayıcı ilaçların etkisi damarları genişleterek kan basıncını yükseltmek ve dolaylı yoldan bir sertleşme sağlamaktır. Eğer stres ve kaygı varsa ilaçların da faydası olmaz.

İlaçlar bazen niye etkili olmuyor?

SORU:

37 yaşındayım. Eşimle ne zaman birliktelik yaşayacak olsam ereksiyon ilaçlarından alıyorum. Bazen işe yarıyor, bazen en çok da kaygılı olduğumda işe yaramıyor. Neden böyle oluyor? S.E./İstanbul

CEVAP:

Sağlıklı bir cinselliğin yaşanmasında 3 şey çok önemlidir: Uygun ortam ve uygun zamanda seks yapmak, rahatlamış ve gevşemiş olmak ve son olarak erotik bir çift olmaktır. Bunlardan biri bile eksik olsa beklenen sonuç elde edilemez. Eğer stres ve kaygı varsa, erotizm yoksa ilaçların ereksiyona bir katkısı olmaya­caktır. Kan basıncının genital bölgelerde yoğunlaşması ve sertleşmenin olabilmesi için erotik bir ortamda seks davranışla­rının içinde olmak gerekir. Sizin duru­munuzda kullandığınız ilaçlardan başka hangi değişkenlerin ereksiyonu etkilediği­ne bakmanız ona göre tedbirler almanız gerekebilir. Bunu kendi başınız yapamadı­ğında bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Bu problemlerim nasıl çözülür?

SORU:

2 yıldır evliyim, cinsel ilişkide 1-2 dakika içinde boşalıyorum ondan sonra ereksi­yon olmuyor ve devam edemiyorum. Son zamanlarda cinsel isteksizlik de oluştu. Bu sorunlar nasıl çözülür? Y.E./ Manisa

CEVAP:

Erkeklerde boşaldıktan sonra mutlaka bir ara döneme (refrakter dönem) yani dinlen­me süresine ihtiyaç vardır. Bu süre erkeğin yaşına, cinsel enerjisine, ilişkinin süresine, çiftin arasında ki erotizmin yoğunluğuna göre uzun ya da kısa olabilir. Bu nedenle boşalma sonrası sertliğin kaybolması normal ve beklenen bir durumdur. Kısa zamanda peş peşe birden fazla boşal­ma ergenlik ve ilk gençlik dönemlerinde olabilir ama ilerleyen yaşlarda bu durum giderek zorlaşır. Bu nedenle cinsel tatmini yalnızca cinsel birleşmede değil cinselliğin bütününde yani öncesindeki sevişmede ya­ratılan erotizmde, dokunma ve hissetmede aramanız gerekir. Sizin kendinizi tekrar ilişkiye zorlamak yerine birleşme öncesi sevişmeyi uzun tutmanız, haz odaklı bir cinselliğe yönelmeniz sorunu çözecektir.