Katar futbola ne KATAR

2022 Dünya Kupası 20 Kasım’da başlıyor. Ev sahibi Katar; ABD, Güney Kore, Avustralya ve Japonya ile yarışmış, Ortadoğu’da Müslüman Dünyası’nda yapılan ilk turnuvayı düzenleme hakkını kazanmıştı. 2010 yılında Güney Afrika’daki turnuva bile haziran ayında başlamıştı. Katar’da ise ilk kez dünyada ligler bitmeden kasımda turnuvanın yapılması kabul edildi. 32 takımla oynanan kupada, takım sayısı 2026’dan itibaren 48’e çıkarılacak. Bu sayede iklimsel nedenlerden ev sahibi olamayan ülkelerin de 2022’yi emsal göstermesinin önü kesildi.

Sezon sonunda yapılan turnuvalarda sadece katılımcı olan ülke sporcuları oynadıkları takımda sezonu kapadıktan sonra etkinliğe dahil oluyordu. 2022 Katar ise tüm dünya futbol kulüpleri ve oyuncularını etkileyecek. Sezon ortasına yaklaşan dünya ligleri zaman zaman birer haftalık milli maç araları verirken bu kez tam 1 ay boyunca lig mücadelesinden uzak kalacak, futbolcular ise ya maç ritmini kaybedecek ya da sezona daha yorgun devam edecek; belki de istenmeyen nahoş sakatlıklarla takımlarını eksik bırakacak. Bu yanlış zamanlı turnuvanın futbola ne katıp ne götüreceği ise sezon sonunda belli olacak.