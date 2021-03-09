Kasket düştü!

Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor, evinde Alanyaspor’u konuk etti. Alanyaspor, Avrupa’ya katılmak için mutlak galibiyet istediğini maçın hemen başında gözler önüne serdi. Avcı’nın ekibi defansta yine sağlam göründü.

Alanyaspor orta sahada yaptığı baskı ile Trabzonspor’un pas yaparak çıkmasını engelledi. Hücum hattı yeterince geri gelmeyince kanatlara uzun oynamak zorunda kalan Karadeniz temsilcisi pozisyon üretmekte zorlandı.

İkinci yarıda da benzer anlayış değişmedi. Hücum hattından gerekli desteği göremeyen savunma hattı ileri çıkmakta temkinli davrandı. Bu oyun anlayışı ile açılan takım boyu kısalmadıkça Trabzon’un işi zor.