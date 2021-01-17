Kartal bir adım önde

Oturmuş kadrosu ve sistemiyle Beşiktaş avantajlı

Derbilerin favorisi yoktur, taraftarsız derbilerin hiç yoktur. Beşiktaş taraftarı sahada olsaydı takım adına büyük bir itici güç olurdu.

Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in maç öncesi hazırlığı ve seçimleri oyuna en az yüzde 10 etki eder. Futbolcuların verilen görevi ne kadar algıladığı ve sahaya koyacakları performans da çok önemli. Birçok derbide hakem maçın önüne geçiyor, inşallah bu kez karşılaşma sonrasında Cüneyt Çakır ve ekibi tartışılmaz.

Beşiktaş’ta Welinton’un yokluğunda Sergen Hoca’nın stoperde Necip’e forma vereceğini düşünüyorum. Diagne ile Vida baş edebilir. Galatasaray’da süratli oyuncular var. Defans arkasına sürpriz koşular yapıp pozisyona giriyorlar. Beşiktaş’ın kazanmak için buna önlem alması şart.

Beşiktaş’ta Larin ve Aboubakar’a çok iş düşecek. Atiba ile Josef’in enerjisi, Ghezzal’in ortaları ve Mensah’ın dikine oynama özelliği Beşiktaş adına avantaj. Galatasaray’da oyuna ağırlığını Arda ve Belhanda koyar. Beşiktaş’ı oturmuş kadrosu ve sistemi nedeniyle bir adım önde görüyorum.