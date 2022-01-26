Karda kapanan otoyol ülkeyi salladı: Tazminatın ardından istifa geldi

Yunanistan’da özel otoyolun karda kapanması ve yüzlerce sürücünün saatlerce mahsur kalması ülkeyi salladı. Sürücülere tazminat ödenmesi kararının ardından otoyolu işleten şirketin CEO’su istifa etti. Prof. Dr. Uğur Emek, Türkiye’de de ceza ve tazminatın gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile eş zamanlı olarak komşu Yunanistan’da yoğun kar yağışı etkili olurken, İstanbul’da olduğu gibi Atina’da da otoyolda araçlar saatlerce yolda kaldı ancak sonuçlar iki ülkede farklı oldu.

Kathimerini’nin haberine göre, Atina’da önceki gün yüzlerce sürücünün karda mahsur kaldığı Attiki Odos otoyolunu işleten özel şirketinin CEO’su Bill M. Halkias, tepkiler üzerine istifa etti.

1999 yılından bu yana CEO’luk koltuğunda oturan Halkias’ın istifası, şirketin yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Tüm mekanizmanın başındaki kişi olduğunu belirten Halkias, sorumluluğu üstlenerek görevi bıraktı.

Öte yandan, Yunanistan’da bakanlar kurulunun, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yolun kapanmasını gündeme alacağı belirtiliyor.

ORDU DEVREYE GİRMİŞTİ

Atina’yı çevre illere bağlayan söz konusu otoyolda önceki gün yaklaşık 1200 araç mahsur kalmış, sürücülere yardım için ordu devreye girmişti.

Yunanistan kamuoyundan yükselen tepki üzerine hükümet harekete geçmiş ve şirket, otoyolda mahsur kalanlara 2 biner euro tazminat ödeme kararını açıklamıştı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stylianidis yolu işleten özel şirketi eleştirerek, “Attiki Odos yolu açık tutma sözü vermişlerdi. Sorumlulardan hesap sorulacak” demişti.

Atina Başsavcısı Sotiria Papageorgakopoulou da, yolun kapanması nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, yolu işleten şirketin kar fırtınası sırasında normal trafiği sağlamak ve sürücüleri korumak konusunda gerekli önlemleri alıp almadığı incelenecek.

Öte yandan, bazı sürücülerin şirkete dava açmaya hazırlandığı Yunan basınına yansıdı.

TÜRKİYE’DE NE OLACAK?

İstanbul’da da 24 Ocak Pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 (E-5) , TEM, Kuzey Marmara Otoyolu, Mahmutbey Gişeler ve Hadımköy’de yollar kapandı.

Kapanan yollar arasında yap işlet devret yöntemiyle Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, Pak Yatırım ve RSY inşaat şirketleri tarafından yapılan Kuzey Marmara Otoyolu da bulunuyordu.

Söz konusu paralı otoyol 17 saat boyunca kapalı kaldı ancak şirketten bir açıklama gelmedi. Yolun açılması için hem İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri hem de Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Yap işlet devret projeleri konusunda uzman olan Prof. Dr. Uğur Emek, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kamunun performans denetimi yaparak kapanan otoyollar ve havalimanı için şirketlere ceza kesmesi gerektiğini söyledi.

Emek, yolun kapanmaması için ve kar yağışı sonrasında da açılması için tüm önlem ve işlemlerin işletmeci şirketler tarafından alınması gerektiğini, mağdur olan vatandaşlar için tazminat hakkının doğabileceğini dile getirdi.