Karantina günleri cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Pandemi nedeniyle uzun süre aynı ortamda bulunmak eşler arasındaki cinsel çekimi azaltabilir.

Cinsel hayatımız yoluna girer mi?

SORU:

Pandemiden önce mutlu bir evliliğimiz ve iyi sayılabilecek bir cinsel yaşantımız vardı. Ancak 9 aydır eşim çocuklarım herkes evde. Sürekli bir arada olmak ilişkimizi bozdu. Birbirimizi arzulamaz olduk, bu durum düzelir mi? F.B./ Ankara

CEVAP:

Kısıtlı alanda uzun süreli zorunlu birliktelikler, günlük alışkanlıkların değişmesi ve bireysel alanın kaybolması zamanla çiftlerde strese ve çatışmalara yol açabilir. Çiftin ilişkisindeki bozulmadan ilk etkilenen cinsel yaşam olur. Birbirinden bunalan sürekli bir arada olan eşler arasında cinsel çekimin azalması beklenen bir durumdur. Cinsel arzu özleme ve kavuşma isteğiyle oluşur. Böyle durumlarda zaman zaman biraz uzaklaşma, yalnız kalma isteğine saygı duymak gerekir. Bozulan evlilik ilişkisi için bir evlilik terapistinden destek alınabilir. Cinsel yakınlığı artırmak için cinsel fantezilere ve erotizme biraz daha fazla yer vererek bu zor günleri aşabilirsiniz.

Telefon ilişkiye zarar verir mi?

SORU:

5 yıldır evliyim. Eşimle en büyük sorunumuz telefonla televizyon kumandasını elinden düşürmemesi. Eşimin ilgisini nasıl çekerim? H.G./ Samsun

CEVAP:

Modern Dünya’nın vazgeçilmezleri olan televizyon, telefon ve sosyal medya her geçen gün daha fazla çiftin evliliğini tehdit ediyor. Yapılan çalışmalar neredeyse iki çiftin birinde telefon bağımlılığı var. Terapiye gelen çiftlerin birçoğunda eşlerden biri diğerinin ilgisizliğinden şikayet ederken hemen ardından bu ilgisizliği telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor. Telefon ve televizyon bağımlılığı yalnızca iletişimin önünü kesmiyor aynı zamanda güven sorunlarına da yol açıyor. Bu iletişimsizlik ve yabancılaşmadan doğal olarak cinsellikte payını alıyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, Sizin eşinizle konuşarak duyduğunuz rahatsızlığı dile getirebilir, birlikte bir çözüm bulma konusunda ısrarcı olabilirsiniz.

Hastalığım niye hiç düzelmiyor?

SORU:

Ben 42 yaşında bekar bir erkeğim. Kısa süren bir ilişkiden HPV kaptığımı öğrendim. Tedavi oluyorum, tekrar nüksediyor, herkesten çekinmeye başladım, ne yapmalıyım? D.C./ Antalya

CEVAP:

HPV hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olan HPV enfeksiyonu, cinsel partner sayısı fazla olan ve korunmasız cinsellik yaşayan bireylerde daha sık görülür. HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Sürekli karşılıklı bulaştığı için cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Temizlik ve hijyen en önemli korunma yöntemidir. Tedavi genellikle atak dönemlerinde ortaya çıkan siğilleri ameliyatla alma, yakma, dondurma şeklinde yapılabilir. Sizin yaşadığınız talihsizliği genelleştirerek sosyal fobiye dönüştürmeyip bundan sonraki birlikteliklerde kondomla güvenli ilişkiler yaşamayı tercih etmeniz uygun olur.