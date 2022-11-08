Karakterli futbolla kazandı

İki takımda da Avrupa maçlarından dolayı yorgundu. Özellikle Sivasspor ilk dakikadan itibaren vakit geçirmeye yönelik oyunu yavaşlatmaya çalıştı. Rıza Çalımbay, rakibi durdurmak için taktik olarak vücut vücuda oynattı takımını. İlk yarı boyunca çok faul düdüğü çaldı hakem Hüseyin Göçek ve maç çok durdu.

Fenerbahçe, bu maçta çizgi defans yapmadıysa da yine defansın arkasına kaçırdı rakiplerini. Yatabare iki kez karşı karşıya kalsa da Altay başarılıydı. İlk 27 dakika iyi oynayan Fenerbahçe sonrasında bir anda adeta kontak kapattı. Sivasspor, dengeyi sağlayıp Fenerbahçe’yi zorladı.

Verdiği faul kararlarının çoğu hatalı olan hakem Hüseyin Göçek’in Batshuayi’ye gösterdiği ikinci sarıdan gösterdiği kırmızı kart da yanlıştı. Göçek, hakemliği bırakması istenen isimler listesinde yer alıyor. Sanıyorum MHK taktik yapıp maça veriyor ki; kendi ipini kendisi çeksin, MHK yönetimine iş kalmasın!

Fenerbahçe, 10 kişi oynamasına rağmen iyi mücadele etti, penaltıdan öne geçti. Jesus, yaptığı hamlelerle takımı diri tutmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, karakterli bir oyun sergileyip galibiyete ulaştı.