Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi
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Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısının ardından İstanbul’da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi.

İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı uyarısı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte yapılan uyarıların ardından belediyeye ait kar küreme araçları sabah 09.00 itibariyle yollara indi.

Her yıl en çok yağış alan Büyükçekmece bölgesinde kar küreme araçları yollarda beklemeye başladığı görüldü. (İHA)

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