Kanarya daha becerikli olmalı

Fenerbahçe, topu Rizespor’a bırakmak istememesine rağmen rakibine oyun olarak üstünlük sağlayamadı. Ancak rakibine basarak oynamaya çalıştı. Pelkas her yerdeydi. Kanarya saldırdı ancak bu ataklar, Rize kalesinde tehlike oluşturmadı. Pelkas’ın kale önündeki net pozisyonda topu havaya dikmesi ilginçti. Fenerbahçe’nin ataklarında finale gelememesi göze çarptı. Ancak kazanılan frikikte Valencia’nın güzel vuruşunda top kalecinin sırtına çarpıp ağlarla buluştu.

Rizespor da topa sahip olmaya çalıştı ve rakibine basarak oynadı. Ataklar geliştirmeye çalıştılar. Sert savunma yapmadılar. Oyunu çirkinleştirmediler. Top kontrolünün rahat olmadığı kötü sahada mücadele gücü yüksekti her iki takımda da. Fenerbahçe ürettiği ataklarda istediği sonuç aşamasına ulaşamasa da maçı almayı istedi. Koşarak oynamaya çalıştı. Final vuruşlarında eksik olduğu gibi final öncesi paslaşmalarda da becerikli olamadı Samatta, Thiam ve Pelkas. Bu takımın, oyunu ileride her durumda açacak Mesut Özil’e acil ihtiyacı var. Özil ya da iyi bir Sosa olmalı ki takım skor yapmakta zorlanmasın. Szalai ikili mücadeleye girmeden, pozisyonunu kaybetmeden dengeli oynamaya çalışıyor. Alışma sürecinde hâlâ tedirgin oynuyor. Fenerbahçe’nin oyunu gol yememeye odaklıydı. Defansı sağlam tutup ileri çıkmadılar. Skoru korumaya yönelik futbol ortaya koydular.