Kalede Devlet Bahçeli var…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu haftaki Meclis grup toplantısında yapacağı konuşma merakla bekleniyordu….

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır toplantısında “Biji serok Erdoğan” sloganları atılmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hiç vakit kaybetmeden topa girip, kendisine iki de bir “serok Ahmet” diye yüklenen Bahçeli’ye, “Sn. Bahçeli, Diyarbakır’da atılan ‘Serok Erdoğan’ sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hâlâ ‘Aday belli, karar net’ mi” diye sormuştu.

Haftaya tartışmalı girilen konulardan biri de AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” sözleriydi.

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Devlet Bahçeli dün iki tartışmalı konuya da cevap verdi. Mahir Ünal’a çok sert yüklendi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını şuurla idrak edemeyenler için hataya düşmek, çelişkide bocalamak, değişime ve gelişime direnç göstermek kaçınılmazdır.

Bizim tarih anlayışımız devrevi, coğrafya algımız dönemsel değildir. Tarih ve coğrafyaya baktığımızda gördüğümüz dağınık parçalardan, birbirinden kopuk paydalardan müteşekkil bir yapı da değildir.

Tarih birdir ve bütündür, adı da Türk tarihidir. Coğrafya birdir ve bellidir, adı da Türk vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergâhından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir.

Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir.

Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir.

Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir.”

Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu’nun meydan okumasına da şöyle yanıt verdi;

“2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. Vatan kayık gibi yan giden zillete Türkiye’yi rehin bırakmayacağız.

Zaman ayırıyoruz, sürekli faal halde bulunuyoruz. Bin defa helal olsun yeter ki Cumhur kazansın, yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun. Tarafımız belli, bizim adayımız belli kararımız nettir.”

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Cumhur İttifakı’nda çatlak matlak yok… Saha şartlarına uygun, oyuncuların pozisyon alma durumu var!..

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dünkü konuşmasıyla Cumhur İttifakı’nın bugünkü fotoğrafını çekti…

Devlet Bahçeli, AKP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba’yı da çok sert sözlerle eleştirdi.

Eşref Fakıbaba’nın istifasının ardından AKP içindeki kaynamaya ayyuka çıktı. Saray sakinleri, AKP içinde 100 civarında milletvekilinin önümüzdeki seçimde kesin olarak liste dışı kalacağını belirtiyor. AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 286… Değişeceklerin oranı hayli yüksek. Saray sakinleri, “Listeye kesin olarak giremeyeceklerini anlayanlar her gün kapılarımızı aşındırıyor. ‘Listede yer almayacaksak ne olacak? Ne yapacağız?’ diyorlar. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sıkıntı büyük” diye durumu anlatıyor.

Listelerde yer bulamayacaklarını anlayan AKP mebusları, “hurra” deyip diğer partilere dağılırlar mı?.. Sanmıyorum!.. Bugüne kadar bakan yardımcılıkları, rektörlük, dekanlık, yönetim kurulu üyelikleri gibi ballı koltukların dağıtımının devamı gelir herhalde!..

Bu faslı bir tarafa koyalım… Devlet Bahçeli’nin dünkü Meclis grup toplantısındaki konuşmasının satır arkalarını analiz etmeye çalışalım;

Saray, seçmen davranışlarına yönelik anket çalışmalarına daha da ağırlık verdi. Tarafsız ve bağlantısız anket çalışmalarında, Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 40-42 civarında çıkıyor. Seçmenin yüzde 40’ı 35 yaş altı. Orayı önemli ölçüde kaybettiler. AKP, Kürt oylarını önemli oranda kaybetti. (Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır toplantısına buradan bakmak lazım) Nereden toplarsan topla yüzde 50 etmiyorlar. Kıpırdayacakları alan kalmadı. Çok zorlanıyorlar. Gençleri ve Kürtleri kandıramıyorlar…

Ha!.. Altılı masa bu kafayla devam edip, Tayyip Erdoğan’a gollük paslar atmaya devam ederse?..

Kalede Devlet Bahçeli gibi sağlam bir file bekçisi, ileride Tayyip Erdoğan gibi santraforla maçın skoru uzatma dakikalarına kalmadan değişebilir…

Uzman yorumcularda ekranlardan başlarlar kıvırtmaya!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.