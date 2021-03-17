Kafesten kaçan ayı kâbusu yaşattı
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Kafesten kaçan ayı kâbusu yaşattı

Rusya’da bir iş insanına ait oteldeki kafeste tutulduktan sonra kaçmayı başaran ayı şehri birbirine kattı. Özgürlüğü kısa süren ayıya otobüs çarptı.

Rusya’nın Nizhnevartovsk kentinde bir iş insanına ait  Europe adlı oteldeki kafeste tutulan ayı kaçmayı başararak, sokağa indi. Kenti birbirine katan ayı, sokaktaki vatandaşların kâbusu oldu. Kent sokaklarında dolaşan ayıya otobüs çarptı.

Rus medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ayının otobüs kazasının ardından uyutulduğunu aktardı. Yerel medya talihsiz kazaya ilişkin can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya düşen olayın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

(DHA)

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