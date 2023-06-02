Kadınlarda cinsel isteği artırma yolları

Kadınlarda cinsel isteksizlik zaman zaman ortaya çıkan ve yaygın görülen bir sorun. Peki çözüm yolu nedir? İşte yanıtı…

Eşim için de etkili bir ilaç var mıdır?

SORU:

36 yaşında 8 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Son zamanlarda ayda bir defa birlikte oluyoruz. Kadınlar için de cinsel isteği artıran ilaç var mı? Y.E./Edirne

CEVAP:

Sık sık internette ya da bazı ticari amaçlı kurulan televizyon kanallarında buna ben­zer reklamlar görmekteyiz. Piyasada bunu sağladığını iddia eden bazı bitkisel kökenli karışımlar var. Bütün bu tip ilaçların etki mekanizması damarları genişleterek kan dolaşımını artırmaya yöneliktir. Kan do­laşımının arttığı bölgede duyarlılık artar. Duyarlılığın artması cinsel uyarılmaya, uyarılma hazza, haz da yeniden yapma isteğine yani cinsel isteğe neden olur. Eğer haz almaya engel olacak organik bir hastalık yoksa aynı etkiyi tutkulu bir ilişki, yeterince uzun güzel bir sevişme, uygun dokunuşlar ve erotizm de sağlayabilir. Bu nedenle erkeklerin sihirli bir formül aramak yerine nasıl bir partner oldukları­na bakmaları ve eksikliklerini düzelterek cinsel becerilerini artırmaya dönük adım­lar atmaları daha faydalı olacaktır.

Onu bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

33 yaşındayım ve 2 yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Telefonuna gizlice baktığımda başka kadınlarla sanal seks yaptığını gördüm. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? S.E./Adana

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hastalık olarak değerlendirilir. Erkek­lerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliği bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkan­lığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru an­layıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için telefon seksine yönelme olabiliyor. Bu durum mutlaka tedavi edilmelidir.