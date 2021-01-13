Kadınlar neden orgazm taklidi yapar?

Bazı kadınlar, orgazm veya boşalma için geçen süre uzadıkça kendine olan güvenlerini kaybeder. Dahası, filmlerde gördükleri seks sahnelerini olması gereken bir standart olarak değerlendirir…

Bu davranışım bir sorun yaratır mı?

SORU:

27 yaşında yeni evli bir kadınım. Orgazm olamadığım için orgazm taklidi yapıyorum. Bu sorun yaratır mı? N.B./Adana

CEVAP:

Kadınlar genellikle cinsel ilişkide mutlaka orgazm olmak gerektiği ve yatakta çıkarttığı seslerin erkeğin yaşadığı fiziksel deneyimin yoğunluğunu artırdığına dair inancıyla ve stres, anksiyete, depresyon, kendi vücudunu beğenmeme, başaramama kaygısı, olumsuz bir sonuçla karşılaşmaktan duyulan endişe, partnerine karşı savunmasız görünmek istememe, cinsel ilişkinin sonunda partner üzerinde pozitif bir izlenim bırakma isteği, yataktaki beceriler konusunda özgüven eksikliği yaşanması, kendini tahrik edip havaya sokma isteği, uyku bozukluğu, erkeğin erken boşalması, orgazmın gerçekleşmemesi ya da orgazma ulaşma süresinin çok uzun olması, cinsel ilişkinin bir an önce sona ermesi isteği gibi nedenlerle orgazm taklidi yapar. Ayrıca çeşitli nedenlerle orgazm olamayan kadın, partnerini memnun etmek için orgazm taklidi yapmak zorunda da hisseder. Ancak bu durumun süreklilik göstermesi durumunda kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar.

Çocuk konusunda nasıl anlaşabiliriz?

SORU:

3 yıldır evli bir erkeğim. Eşim artık çocuk sahibi olmak istiyor. İkimizin de yaşı 25, ben acele etmek istemiyorum. Biz bu sorunu nasıl çözeriz? O.D./Mersin

CEVAP:

Bir evlilikte önce çift olunur yani karı-koca olunur, ondan sonra annelik ve babalık gelir. Bu nedenle evlenirken yaşı genç olan çiftler çocuk sahibi olmak için acele etmemeli birbirini iyice tanıyıp evlilik oturuncaya kadar beklemeli, cinselliği en iyi şekilde yaşayıp ilişkilerini güçlendirdikten sonra çocuk sahibi olmalıdır. Sizin eşinizle bir kadın doğum uzmanına giderek biraz daha beklemenin bir sakıncasının olmadığını doktorun ağzından duymasını sağlayabilirsiniz. Aranızdaki fikir ayrılığı evlilik ilişkisine zarar verecek seviyeye gelirse bir evlilik terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

Erken boşalmanın bir çaresi var mı?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Erken boşalma sorunu beni cinsel likten soğuttu. Var mı bir çaresi? N.B./Bursa

CEVAP:

Erken boşalma, psikolojik, fiziksel, durumsal ya da ilişkiyle ilgili nedenlerle yaşanan bir sorundur ve çözümü nedeninde gizlidir. Bu nedenle de erken boşalmanın nedenin belirlenmesi ve anlaşılması büyük önem taşır. Erken boşalmaya yol açan neden ortadan kaldırıldığında çoğu zaman çözüme ulaşılır. Fiziksel nedenleri ortadan kaldıracak uygun tedaviler ve psikolojik nedenler doğrultusunda yürütülecek cinsel terapi yoluyla erken boşalma sorunu tamamen çözülebilir.