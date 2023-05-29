Kabul edelim ki adam yine kazandı…
İkinci tur da bitti…
Ve…
“Adam (Erdoğan) kazandı…”.
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Geçmişi tartışmak anlamsız…
“Keşke” diye başlayacak her söz abes…
Çünkü…
Yaşandı ve bitti…
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Anı yaşarsak:
Kazanan taraf mutlu ve keyifli…
Kaybeden taraf:
Üzgün…
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O halde biz (Seçmenler) geleceğe bakalım…
Erdoğan kendisine berbat bir miras bıraktı…
Altından kalkabilir mi?..
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Fani ömrü yetse bile çok zor…
Çünkü…
2003-2010 yılları arasındaki o:
“Güvenilir” Erdoğan yok…
Keza…
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O yılların ekonomisindeki gibi bol döviz de yok…
Merkez Bankası kasası bomboş…
İşin kötüsü:
SWAP (Takas) borçları dolayısıyla rezervler eksi 70 milyar dolar…
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Piyasa faizleriyle MB politika faizi arasında yaklaşık:
35-45 puan fark var…
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Bu konuları önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız…
Seçim bitti…
Bunu iki takımın futbol maçı olarak alırsak…
Maçın heyecanıyla…
Futbolcular…
Yöneticiler…
Ve seyirciler:
Gerilimli anlar yaşadı…
Artık normale dönmeliyiz…
Kazanan taraf da normale dönmeli…
Kaybeden taraf da…
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Canlarım…
Bu arada bahaneyle biraz liberal felsefeden söz edeyim…
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Liberal birey:
Varlığının farkındadır…
Varlığının değerini bilir…
Ancak…
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Liberal birey varoluşunu bencillik düzeyine çıkarıp…
Egosunun tatmini için değerlendirmek istediğinde…
Başka bireyleri…
Toplumları…
Eleştiri sınırını da aşarak aşağılayabiliyor…
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Bu tavır ise:
Bireyi gergin yapıyor…
Kontrolden çıkarıyor…
Öfkelendiriyor…
Varlığını kanıtlamaya…
Her yaptığının haklı…
Her söylediğinin doğru olduğuna inandırmaya yöneltiyor…
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Martin Luther King’in “Sevginin Gücü” isimli eserinin önsözünü, eşi Coretta Scott King yazdı…
Ve önsözün bir yerinde şöyle dedi:
“Siz olmanız gerektiği gibi olmazsanız, ben de olmam gerektiği gibi olmam…
Ben olmam gerektiği gibi olmazsam, siz de olmanız gerektiği gibi olmazsınız…”.
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Birey kendi varoluşunu ilahlaştırınca:
Diğer birey ya da bireyler de öyle yapıyor…
Ve…
Hayat bir, güç mücadelesine dönüşüyor…
İletişim kopuyor…
Uyumsuzluk ilişkileri öldürüyor…
Bireyleri birbirine:
Düşmanlaştırıyor…
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Canlarım…
İki yıl sonra…
21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyor…
Yani:
Şimdi artık değişim zamanı…
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Sadece kendi ülkemizde yaşayanlarla değil…
Tüm insanlarla:
İletişim kuralım…
Yardımlaşalım…
Uzlaşalım…
Ve…
Dünya nimetlerini “en az eşitsizlik” çerçevesinde paylaşalım…
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Yakın vadede bireyleri…
Ve bireylerden oluşan toplumları maddi ihtiyaçlar tatmin etmeyecek…
İnsanlık daha uyumlu…
Barış ve haliyle huzur içinde…
Sevginin gücünü hissettiği…
Daha iyi bir yaşamı arzulayacak…
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Halâ:
21. yüzyıl yaşam kurallarına uymayan insanlar var…
Bu insanların sayısı çoğunlukta olunca…
Çağı yakalayan…
Çağın kurallarına uyan azınlığın da geleceklerini çalıyorlar…
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Bu seçim sonuçları sizleri endişelendirmesin…
Bize düşen görev:
Ülkenin çok kötü yönetilmiş olmasına rağmen…
Kazanan tarafa oy veren seçmenlere:
İyi örnek olmak…
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Onların:
Gururlarını kırmadan…
İncitmeden…
İnsanî gelişmişlik yolunda ilerlemelerini sağlamak olmalı…
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Onlar da bilmeliler ki…
Çağdaş oyunun kurallarına uyarlarsa ödüllendirilecek…
Uymazlarsa:
Kısa zamanda belki kendileri değil ama…
Orta vadede çocukları…
Uzun vadede torunları çok zarar görecek…
Daha doğrusu…
Cezalandırılacaklar…
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Enseyi karartmayın canlarım…
Sakin olun…
Çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceği için:
Sabredin…
Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini koruyabilmek için:
Sabredin…
★
Son sözüm:
Ne olursa olsun hep iyi düşün…
Şartlar sizi zorlasa da…
Kendiniz olma çabanızdan vazgeçmeyin…
Asla…
Ve kimseye:
Kin beslemeyin…
Düşman olmayın…
Nefret etmeyin…