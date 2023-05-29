Kabul edelim ki adam yine kazandı…

İkinci tur da bitti…

Ve…

“Adam (Erdoğan) kazandı…”.

★

Geçmişi tartışmak anlamsız…

“Keşke” diye başlayacak her söz abes…

Çünkü…

Yaşandı ve bitti…

★

Anı yaşarsak:

Kazanan taraf mutlu ve keyifli…

Kaybeden taraf:

Üzgün…

★

O halde biz (Seçmenler) geleceğe bakalım…

Erdoğan kendisine berbat bir miras bıraktı…

Altından kalkabilir mi?..

★

Fani ömrü yetse bile çok zor…

Çünkü…

2003-2010 yılları arasındaki o:

“Güvenilir” Erdoğan yok…

Keza…

★

O yılların ekonomisindeki gibi bol döviz de yok…

Merkez Bankası kasası bomboş…

İşin kötüsü:

SWAP (Takas) borçları dolayısıyla rezervler eksi 70 milyar dolar…

★

Piyasa faizleriyle MB politika faizi arasında yaklaşık:

35-45 puan fark var…

★

Bu konuları önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız…

Seçim bitti…

Bunu iki takımın futbol maçı olarak alırsak…

Maçın heyecanıyla…

Futbolcular…

Yöneticiler…

Ve seyirciler:

Gerilimli anlar yaşadı…

Artık normale dönmeliyiz…

Kazanan taraf da normale dönmeli…

Kaybeden taraf da…

★

Canlarım…

Bu arada bahaneyle biraz liberal felsefeden söz edeyim…

★

Liberal birey:

Varlığının farkındadır…

Varlığının değerini bilir…

Ancak…

★

Liberal birey varoluşunu bencillik düzeyine çıkarıp…

Egosunun tatmini için değerlendirmek istediğinde…

Başka bireyleri…

Toplumları…

Eleştiri sınırını da aşarak aşağılayabiliyor…

★

Bu tavır ise:

Bireyi gergin yapıyor…

Kontrolden çıkarıyor…

Öfkelendiriyor…

Varlığını kanıtlamaya…

Her yaptığının haklı…

Her söylediğinin doğru olduğuna inandırmaya yöneltiyor…

★

Martin Luther King’in “Sevginin Gücü” isimli eserinin önsözünü, eşi Coretta Scott King yazdı…

Ve önsözün bir yerinde şöyle dedi:

“Siz olmanız gerektiği gibi olmazsanız, ben de olmam gerektiği gibi olmam…

Ben olmam gerektiği gibi olmazsam, siz de olmanız gerektiği gibi olmazsınız…”.

★

Birey kendi varoluşunu ilahlaştırınca:

Diğer birey ya da bireyler de öyle yapıyor…

Ve…

Hayat bir, güç mücadelesine dönüşüyor…

İletişim kopuyor…

Uyumsuzluk ilişkileri öldürüyor…

Bireyleri birbirine:

Düşmanlaştırıyor…

★

Canlarım…

İki yıl sonra…

21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyor…

Yani:

Şimdi artık değişim zamanı…

★

Sadece kendi ülkemizde yaşayanlarla değil…

Tüm insanlarla:

İletişim kuralım…

Yardımlaşalım…

Uzlaşalım…

Ve…

Dünya nimetlerini “en az eşitsizlik” çerçevesinde paylaşalım…

★

Yakın vadede bireyleri…

Ve bireylerden oluşan toplumları maddi ihtiyaçlar tatmin etmeyecek…

İnsanlık daha uyumlu…

Barış ve haliyle huzur içinde…

Sevginin gücünü hissettiği…

Daha iyi bir yaşamı arzulayacak…

★

Halâ:

21. yüzyıl yaşam kurallarına uymayan insanlar var…

Bu insanların sayısı çoğunlukta olunca…

Çağı yakalayan…

Çağın kurallarına uyan azınlığın da geleceklerini çalıyorlar…

★

Bu seçim sonuçları sizleri endişelendirmesin…

Bize düşen görev:

Ülkenin çok kötü yönetilmiş olmasına rağmen…

Kazanan tarafa oy veren seçmenlere:

İyi örnek olmak…

★

Onların:

Gururlarını kırmadan…

İncitmeden…

İnsanî gelişmişlik yolunda ilerlemelerini sağlamak olmalı…

★

Onlar da bilmeliler ki…

Çağdaş oyunun kurallarına uyarlarsa ödüllendirilecek…

Uymazlarsa:

Kısa zamanda belki kendileri değil ama…

Orta vadede çocukları…

Uzun vadede torunları çok zarar görecek…

Daha doğrusu…

Cezalandırılacaklar…

★

Enseyi karartmayın canlarım…

Sakin olun…

Çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceği için:

Sabredin…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini koruyabilmek için:



Sabredin…

★

Son sözüm:

Ne olursa olsun hep iyi düşün…

Şartlar sizi zorlasa da…

Kendiniz olma çabanızdan vazgeçmeyin…

Asla…

Ve kimseye:

Kin beslemeyin…

Düşman olmayın…

Nefret etmeyin…