Jorge Jesus’un makine düzeni

Fenerbahçe’nin geçen sezonlardan en önemli farkı artık durarak değil koşarak oynaması… Galibiyetten emin, kendine güvenen bir takım ve taraftar oluşmuş durumda. Rakiple kora kor mücadele ediyorlar. Birbirleriyle ‘sen-ben’ demeden yardımlaşıyorlar. Sahanın her alanında yayılarak rakibe baskı yapıyorlar. Bu makine tarzındaki işleyiş Fenerbahçe’de kim oynarsa oynasın bir oyun stili oldu artık. Bu oyunu rakipten kaptığı toplarla, duran toptan, organize ataklardan ya da bireysel yeteneklerden gollerle süslüyorlar. Seyirciler de coşkularından belli ki böyle oynayan Fenerbahçe’yi seyretmekten zevk alıyorlar.

Takımı arkada üçlü, orta alanda beşli oynatıp hatları rakip alanda baskı yapmak, rakibine nefes aldırmamak için birbirine yakın konumlandırıyor Jorge Jesus Hoca. Bu nedenle de geri üçlüyü orta alana kadar çıkartıyor. Her maçta da rakipler ağır kalan Szalai ve Henrique’nin arkasına topları atıyor. Bu maçta da bu tür paslar tehlike yarattı, goller ofsayta takıldı.

Ankaragücü katı defans yapmadan Fenerbahçe geri üçlüsünün arkasına attıkları toplarla ataklar yaparak oyunu güzelleştirdiler. Anlaşılan Fenerbahçe taraftarlarının maçları rahat rahat seyretmeleri için, takımın bu oyun şeklinde karşılaşmaları çok gollü kazanarak şampiyonluk yolunda devam etmesi gerekecek.