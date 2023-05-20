Jorge Jesus başarılı mı?

Fenerbahçe’de şampiyonluk dışında alınan her skor başarısızlıktır. Galatasaray; Sivas ve Ankaragücü maçlarını kazanması halinde şampiyon olacak. Yani ipler Fenerbahçe’nin elinde değil.

Hal böyleyken Fenerbahçe yönetimi, Joge Jesus’la yola devam etmek istiyor. Her sezon yaşanan teknik adam değişikliklerinin, yapılan onca transferin bir fayda sağlamadığı ortada. Son dönemde sarı-lacivertli taraftarların bu kadar kredi verdiği başka bir hoca da hatırlamıyorum.

Peki, Jesus başarılı mı?

Dünya Kupası arası öncesindeki Fenerbahçe’den herkes memnundu. Sarı-lacivertli ekibin 103 gollük rekoru kıracağı, erkenden şampiyon olacağı konuşuluyordu. Ama olmadı. Ne olduysa, Dünya Kupası arası sonrasında oldu. Portekizli hocanın ilk dönemki motivasyonunu kaybettiği ortadaydı. Bireysel hatalar sonucu kaybedilen puanlarla ilgili tecrübeli hocaya diyecek bir sözümüz yok ancak oyun planı çözüldü ve buna bir antitez üretilemedi. Büyük maçlardaki 3’lü savunma ısrarı önemli puanlar kaybettirdi. Takımın iskeletinin sürekli değişmesi, Arda gibi bir cevherin haftalarca kulübede oturması Jesus’un hanesine eksi olarak yazıldı. Şimdi üç önemli soru karşımıza çıkıyor.

1- Jesus’la yola devam edilmeli mi?

2- Jesus ayrılırsa yerine kim gelecek?

3- Elinizde böyle kariyerli bir teknik adam varken yeni bir maceraya atılmaya gerek var mı?

Portekizli hoca artık ligi de ülkeyi de takımı da çok iyi tanıyor. Ayrılacak isimlerin yerine yapılacak takviyeler, sıkıntı yaşanan bölgelere alınacak oyuncularla Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyabilir. Ancak bu sezon olduğu gibi anlamsız ısrarları sürdürürse şampiyonluk ihtimali yine rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olur.