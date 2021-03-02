Japonya Sağlık Bakanlığı: Pfizer aşısı olan bir kadın yaşamını yitirdi
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Japonya Sağlık Bakanlığı: Pfizer aşısı olan bir kadın yaşamını yitirdi

Corona virüsü aşılama sürecine bir süre önce başlayan Japonya’da Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 60’lı yaşlarındaki bir kadının Pfizer/BioNTech aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Corona virüsü aşılama sürecinin başladığı Japonya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Japonya Sağlık Bakanlığı, 60’lı yaşlarındaki bir kadının Pfizer ve BioNTech’in aşısını olduktan sonra yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada kadının ölüm nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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