İzmit Körfezi’nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
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İzmit Körfezi’nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

Kocaeli’de ağaçlardan dökülen polenler ile çiçek tozları, İzmit Körfezi sahilinin bir bölümünde sarı ve yeşil renkli tabaka oluşturdu.

Başiskele sahilinin bir kısmında meydana gelen tabakaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu denize yakın ağaçlık alanların olduğu kesimlerde oluşan tabakanın, ağaçlardan dökülen polenler ile çiçek tozlarından kaynaklandığı belirlendi. (AA)

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İzmit Körfezi’nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
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