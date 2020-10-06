İzmir’de 2 doktor ile hastane polisi darp edildi

İzmir’in Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde, 1’i kadın 2 doktor ile görevli polis memurunu darp eden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Ege Üniversitesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Ersin B. geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada uzun süre beklediği iddiasıyla kadın doktor Ö.K.’ye tepki gösteren Ersin B., daha ağır hastaların olduğunu, sakin olup beklemesi gerektiğini cevabını alınca bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine doktor O.T. de, Ersin B.’yi uyardı. Ersin B., yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. ile birlikte 1’i kadın 2 doktora saldırarak darp etti. Hastane personeli ‘beyaz kod’ uygulamasına başvururken, araya giren hastane polisi M.K. de saldırıya uğradı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada İbrahim Halil Ç. olay yerinden kaçtı. Yakalanan ve geçirdiği kaza nedeniyle yaralı olan Ersin B. tedavisi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ersin B.’nin tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kaçan İbrahim Halil Ç. ise, Bornova’daki Ankara Caddesi üzerinde, 35 AFC 320 plakalı otomobilde, yanında bulunan Çetin Ö. ile birlikte yakalandı. İkili gözaltına alınırken, Çetin Ö.’nin üst aramasında ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İbrahim Halil Ç.’nin üst aramasında ise yine tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, Ersin B.’nin ‘çocuğa karşı cinsel istismar’, ‘kasten yaralama’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından’ çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İbrahim Halil Ç.’nin ise ‘cinsel istismar’, ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı veya uyarıcı madde kullanımı’ suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.