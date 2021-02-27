İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü laboratuvar malzemesi satın alacak

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından 170 kalem laboratuvar malzemesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından 4 Kısım 170 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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