İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Tınaztepe Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitenin akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.
Başvurular 2 Nisan 2021 tarihine kadar şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir.
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