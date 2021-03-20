İYİ Parti’de toplu istifa

İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Adana il ve İlçe teşkilatlarından il başkan yardımcıları, il yöneticileri, il ve ilçe üst kurul delegeleri, ilçe divan üyeleri ve başkan yardımcılarının aralarında bulunduğu toplam 29 kişi, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek partiden istifa ettiklerini ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un yanında yer alacaklarını açıkladı.

Grup adına açıklamayı okuyan İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Binboğa, “Siyaset millete hizmet yoludur. Bu amaçla siyasete ben ve arkadaşlarım girdik ve büyük ümitler ile İYİ parti saflarına katıldık. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdik, ancak geldiğimiz noktada İYİ Parti’de dar ekipçilik anlayışının dışına çıkılamadığını, demokratik teamüllere uygun davranılmadığını görüyoruz. Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi bir çok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek izliyoruz. Partiye kayyum atansın diye mahkemeye veren şahıs, Adana il sekreteri ve partide hizipçiliğin, ötekileştirmenin, partililer arasına nifak sokmanın baş aktörü konumunda” diye konuştu.

“İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR”

İYİ Parti’de ülkücü kökenlilere dışlama operasyonu yapıldığını söyleyen Binboğa, “İl sekreteri ‘küçük olsun benim olsun’ zihniyeti ile partiyi küçültmüş, partide ülkücü kökenli yönetici ve üyelerine karşı ötekileştirme ve dışlama operasyonu yapmıştır. İttifak belediyeleri tarafından verilen işçi bürokrat iştirak şirketlerine kontenjanlar bile liyakatten daha çok kendisine yakın duranlara avantaj sağlama yoluna gidilmiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partimizin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açıkça hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışılması kırılma noktası olmuştur. Adana il yönetiminden il sekreterinin başını çektiği grup da bu operasyonda Adana ayağının baş aktörü olmuş, Adana ili Ceyhan ilçesinden teşkilatlarının dahi tanımadığı bir hanımefendiyi Adana teşkilat kontenjanından genel idare kurulu üyesi olması için sanki teşkilatın kararıymış gibi genel başkana isim verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Leyla Zana’ya ve FETÖ’ye sosyal medya hesabından övgüler dizen kişinin İYİ Parti’de divana alındığını da aktaran Ayhan Binboğa, daha sonra şunları söyledi:

* Bu kongrede Leyla Zana’ya, FETÖ’ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ Parti divanına alınması, partimizin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırmıştır. İYİ Parti’nin kuruluş misyonundan çok uzaklara savrulduğu gözle görülen bir gerçektir.

* Son yaşadığımız olayda Genel Başkanımız Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında attığı twite, adının terör örgütü destekçisi Pervin Buldan ile aynı cümlede kullanılması ve bu duruma tepki göstermek yerine ‘saygı duyuyorum’ demesidir. Bu, şehit ve gazi aileleri gibi milliyetçi vatansever insanları derinden üzmüştür.

* Oysa ki, genel başkanın ‘HDP-FETÖ’ diyen söylemleri olmasına rağmen, terör örgütünün siyasi kanadı HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bile kahvaltıda bir araya gelmeye olumlu bakmıştı.

* Genel başkan bırakın kahvaltıyı, kendi partisi milletvekili ve partinin 2. kurucusu gerçek bir Türk milliyetçisi Ümit Özdağ’a kongre sonrası randevu bile vermemiştir. Bu sebeplerle İYİ Parti’deki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.

* Bundan sonraki süreçte bugüne kadar çizgisinde kırıkları hiç olmayan, yanlışlara, haksızlıklara karşı dimdik duran Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket edeceğiz.

Daha sonra Binboğa cep telefonundan Adana Milletvekili Koncuk’u aradı. Koncuk ise İYİ Parti’nin çizgisinden saptığını söyledi.

Öte yandan, basın açıklamasının ardından grup, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in FETÖ’yü ve terör örgütü destekçilerini öven twetlerini gösterdi.

(İHA)