İyi bir cinsel yaşam kendiliğinden oluşmaz
Cinsel yaşamda mutluluk için çiftlerin çaba ve anlayış göstermesi gerekir. Aksi takdirde sorunların ardı arkası kesilmez
İstediğim gibi bir ilişkim olur mu?
SORU:
32 yaşındayım, evliliği düşünüyorum. Kız arkadaşım benim kadar ilgili değil gibi, evlendiğimde istediğim gibi bir cinsel hayatım olması için nelere dikkat etmeliyim? M.B./İstanbul
CEVAP:
Evlilikte iyi bir cinsel hayat ancak doğru bilgiler, doğru söz ve davranışlar ile bunların düzenli olarak yapılmasıyla sağlanır. Doğru tutumlar; cinsel iletişime ve yeniliklere açık olma, romantizm ve erotizme zaman ayırma, cinselliği aceleye getirmeme, sevişmeyi uzun tutma ve karşılıklı sınırlara saygıdır. Evliliğin başından itibaren bunlara dikkat edildiğinde, karşılıklı saygı ve sevgide cömert, eleştiride cimri olunduğunda evlilik doyumuyla birlikte cinsel doyum da artacak ve hayal ettiğiniz cinselliği yaşama şansınız artacaktır. Evlilikte ve cinsel yaşamda mutluluk çabayla elde edilen bir hediyedir.
Cinsel hayatımızı nasıl sürdürürüz?
SORU:
Eşim 42 yaşında erken menopoza girdi, cinsellik defterini kapattı. Ben sağlıklı bir erkek olarak cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o istemiyor. Bu sorunu nasıl aşarız? H.D./ Adana
CEVAP:
Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu devam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Günümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk ve uyarılma sorunları kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Bunun için içinden geçtiğiniz dönemi artı ve eksileriyle kabul ederek cinsellikten vazgeçmek yerine daha aktif bir rol alabilir, doyumlu bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.
Bu korkularımdan nasıl kurtulurum?
SORU:
Yaşım neredeyse 33 oldu ama hala ciddi bir ilişkim ve cinsel deneyimim yok. Bundan dolayı çok mutsuzum. Bana ne önerirsiniz? F.S./Erzurum
CEVAP:
Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplumun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlara neden olabilir. Ülkemizde de uzayan eğitim sürece, ekonomik bağımsızlığın olmaması gibi nedenlerle evlilik yaşı uzamış neredeyse 30’lu yaşlara kadar çıkmıştır. Bu nedenle acele etmemenizi, şu pandemi günlerinin geçmesini beklemenizi öneririm.