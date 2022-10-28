İyi bir cinsel yaşam kendiliğinden oluşmaz

Cinsel yaşamda mutluluk için çiftlerin çaba ve anlayış göstermesi gerekir. Aksi takdirde sorunların ardı arkası kesilmez

İstediğim gibi bir ilişkim olur mu?

SORU:

32 yaşındayım, evliliği düşünüyorum. Kız arkadaşım benim kadar ilgili değil gibi, evlendiğimde istediğim gibi bir cinsel hayatım olması için nelere dikkat etmeliyim? M.B./İstanbul

CEVAP:

Evlilikte iyi bir cinsel hayat ancak doğru bilgiler, doğru söz ve davranışlar ile bun­ların düzenli olarak yapılmasıyla sağlanır. Doğru tutumlar; cinsel iletişime ve yeni­liklere açık olma, romantizm ve erotizme zaman ayırma, cinselliği aceleye getir­meme, sevişmeyi uzun tutma ve karşılıklı sınırlara saygıdır. Evliliğin başından itiba­ren bunlara dikkat edildiğinde, karşılıklı saygı ve sevgide cömert, eleştiride cimri olunduğunda evlilik doyumuyla birlikte cinsel doyum da artacak ve hayal ettiğiniz cinselliği yaşama şansınız artacaktır. Evli­likte ve cinsel yaşamda mutluluk çabayla elde edilen bir hediyedir.

Cinsel hayatımızı nasıl sürdürürüz?

SORU:

Eşim 42 yaşında erken menopoza girdi, cinsellik defterini kapattı. Ben sağlıklı bir erkek olarak cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o istemiyor. Bu sorunu nasıl aşarız? H.D./ Adana

CEVAP:

Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu de­vam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Menopoz dö­neminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Günümüz­de insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuru­luğa bağlı olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk ve uyarılma sorunları kayganlaş­tırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Bunun için içinden geçtiğiniz dönemi artı ve eksile­riyle kabul ederek cinsellikten vazgeçmek yerine daha aktif bir rol alabilir, doyumlu bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.

Bu korkularımdan nasıl kurtulurum?

SORU:

Yaşım neredeyse 33 oldu ama hala ciddi bir ilişkim ve cinsel deneyimim yok. Bundan dolayı çok mutsuzum. Bana ne önerirsiniz? F.S./Erzurum

CEVAP:

Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de pandemi nedeniyle soka­ğa çıkma yasakları ve sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplu­mun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlara neden ola­bilir. Ülkemizde de uzayan eğitim sürece, ekonomik bağımsızlığın olmaması gibi nedenlerle evlilik yaşı uzamış neredeyse 30’lu yaşlara kadar çıkmıştır. Bu nedenle acele etmemenizi, şu pandemi günlerinin geçmesini beklemenizi öneririm.