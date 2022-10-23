İyi başlamadı güzel bitirdi

İki takım da mücadele gücü çok yüksek bir maç oynadı. Adeta birbirlerinden top kapma yarışına girdiler. Fenerbahçe takımı her zamanki oyununu oynamaya çalıştı ama Başakşehir de prese karşılık presle karşılık verince istediği gibi atakları yapamadı sarı-lacivertliler. Fenerbahçeli futbolcular ilk yarıda rakip ceza alanına kadar iyi gelmeyi başarsalar da ceza sahasında ayaklarına dolaştırdılar topu. İlk yarıda Batshuayi’nin kafa vuruşunu ve İrfan Can’ın şutunu kaleci Volkan güzel çıkardı.

Başakşehir takımı dersini iyi çalışmış, alan kapatarak rakip oyunculara dönecek fırsat bırakmadı. Ayrıca ilk yarıda Szalai’nin arkasına sarkarak etkili üç atak yaptı ve bunlardan birisinde Traore çok net pozisyonda topu dışarı attı. Aslında bu maçtan önce Jorge Jesus kendi oyunlarını oynayacaklarını açıkladı. Bu düşünce her takıma karşı doğru sonuç vermeyebilir. Belli ki Başakşehir takımını pek ciddiye almamış Jesus. Hücumda üretkenlik yoktu ancak değişiklikler sonrası hareketlendi sarı-lacivertliler. Rossi’nin harika plasesiyle gol hem tribünleri coştururken Jesus’u da kurtarmış oldu. Sonuçta Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyetle ligde kayıp yaşamadı, darısı hafta içinde Avrupa Ligi’ne diyelim…