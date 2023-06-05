İşte Jesus!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nden elendi, Jesus ‘Bizim için lig şampiyonluğu önemli’ dedi. UEFA’dan elendi, Jesus yine ‘Bizim için lig şampiyonluğu önemli, uzun süredir şampiyonluk kazanamamış bir Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim’ dedi.

Ligin düşme hattındaki, düşen takımlara 9 puan kaybetti Jesus. Ligin başlarında taraftarı ayağa kaldıran oyunu bırakıp istikrarsız bir futbola döndü, takımla sürekli oynadı.

Gelinen noktada Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray’a bağıra bağıra verdi. Şimdi de Jesus depreme bağladı şampiyonluğun gitmesini. Bence bütün bunlardan sonra Jesus gitmeli kesin. Gidip başka takımların taraftarlarını kandırmalı. Ancak yine de Jesus’u tebrik etmek gerek, iyi idare etti, iyi kandırdı bunca saçmalıklarla Fenerbahçe taraftarlarını…

Maça gelince; rakibine şampiyonluğu zehir etmek için baskılı futbol sergileyecek, oyun planı olan bir takım görmek isterdi Fenerbahçeliler sahada ama göremedi… 10 kişi kalınca da goller arka arkaya geldi.