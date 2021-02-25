İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 8 araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular 10 Mart tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır.

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