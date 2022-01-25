İstanbul Havalimanı için yeni açıklama

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 24:00’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

THY’den yapılan son açıklamada, İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşların saat 24:00’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında “İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı…

Öte yandan, İstanbul Havalimanı’nda kar yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı’nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.

Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı. Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.