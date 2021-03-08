İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesinde görev almak üzere 80 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular, 22 Mart gününe kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

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