İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 12.7’ye, istihdam da yüzde 43.6’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki işsizler, önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.7 puan azalış ile yüzde 12.7’ye geriledi. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8’e düştü.

Aynı dönemde istihdam edilenler de 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye, istihdam oranı da 2.3 puan azalışla yüzde 43.6’ya geriledi.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.6’sı tarım, yüzde 20.3’ü sanayi, yüzde 6.4’ü inşaat, yüzde 55.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 bu dönemde 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puan azalarak yüzde 50.0’ye geriledi.

Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak yüzde 31.0’e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.6 puan azalarak yüzde 19.9’a indi.

Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan azalarak yüzde 24.9’a, istihdam oranı 2.2 puan azalarak yüzde 30.6’ya, işgücüne katılma oranı da 3.0 puan azalarak yüzde 40.8’e düştü.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı da aynı dönemde 1.6 puan artışla yüzde 27.6 düzeyine yükseldi.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 13.0’e, tarım dışı işsizlik oranı da 0.9 puanlık azalarak yüzde 14.9’a geriledi.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 2.0 puanlık azalarak yüzde 48.5’e, işgücüne katılma oranı da 2.9 puan azalarak yüzde 55.7’ye düştü. (DHA)