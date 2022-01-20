İşportacının ölümü…

Adı: Süleyman Ekinci…

Mesleği: Yok…

İşi: İşporta usulü kömür satmak…

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Marmaris Belediyesi görevlileri…

Süleyman Ekinci’nin…

Boş arazide…

Mangal kömürü satmasına engel oluyor…

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Ekinci, birinci uyarıda kömür çuvallarını kaldırıyor…

Ama…

Evde:

Çoluk çocuk var…

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Ertesi gün yine geliyor aynı boş araziye…

Yine mangal kömürü satışına devam ediyor…

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Zabıta bir kez daha engelliyor satışını…

“Ekmek parası, çoluk çocuk evde aç…”.

Ama…

Karşısında da “Bekçi Murteza zihniyeti” var…

“Yapmışımdır vazifecağzımı, etmişımdır amirlarıma itaat…”.

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Tartışma oluyor…

Süleyman Ekinci, arabasındaki benzin bidonunu alıyor…

Üzerine boşaltıyor…

Ve…

Çakıyor kibriti…

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Vücudunda 2’nci ve 3’üncü derecede yanıklar oluşuyor…

Hastaneye kaldırılıyor…

Ve dün sabah ölüyor…

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İki tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alınıyor…

O anda olay yerinde bulunan bir kişi…

Tartışma anını cep telefonuna kaydediyor…

Ekici zabıta ekiplerine diyor ki:

“Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz…”.

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Böyle olur Süleyman…

Bu ülkede…

Hangi parti iktidarda olursa olsun…

Böyle olur…

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Onlar çözüm bulmak için değil…

Halkın burnundan fitil fitil getirmek için seçilmişler…

Ya da:

Atanmışlardır…

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Bu arada az daha unutuyordum…

Süleyman’ın intiharı siyasetçiler ve gazeteciler tarafından görülmedi…

Çünkü…

İşin içinde siyasete malzeme yapılacak bir şey yoktu…



MUHALEFET DE ZATEN SORMUYOR…

Ekonomi haberi şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar TL karşılığı swap anlaşması imzalandı.

Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara yaklaştı.

Bunun TL karşılığının (Yaklaşık):

400 milyar TL olduğu tahmin ediliyor…

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Canlarım…

Biliyorsunuz…

İlk olarak Katar’dan 15 milyar dolar karşılığı:

(Yaklaşık) 55 milyar Katar riyali almıştık…

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Vadesi neydi?..

MB açıklamıyor…

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Vadesi geçti mi?..

MB açıklamıyor…

★

Vade geçmediyse…

Riyallerin durumu ne?..

Bilen var mı?..

MB onu da açıklamıyor…

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Muhalefet de zaten merak etmediği için…

Bu soruları:

Sormuyor…

BÖYLE OLUR ÇELEBİ BİZDE TAKAS DEDİĞİN…

Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankalarıyla yapılan takas anlaşmalarında…

Sözleşmeye şu şart konulduğu iddia olunuyor:

“Taraflar, kendilerine emanet edilen ulusal parayı piyasada değerlendiremeyecek, sadece teminat olarak kullanabilecektir…”.

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Bunun tercümesi şu:

“Alın size tabanca…

İçinde mermi yok…

Ancak…

Tabancaya şarjör takamaz, tabancayı kullanamazsınız…

Ama…

Tabancanız olduğunu herkese göstermekte serbestsiniz…”.

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Yaaa…

Böyle olur Çelebi…

Bizde “takas” dediğin…

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Zaten…

Bu takaslar da sadece medyada haber olsun diye yapılıyor…

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Elinde TL olanlar döviz almaktan vazgeçsin…

Döviz hesabı olanlar da:

“Kur Korumalı Mevduat hesabı açsın” diye…

ABDÜL’DEN MUAZZAM BİR GAZETECİLİK DAHA…

Hürriyet’in “Reis’ten sorumlu köşe olmuş yazarı” Abdülkadir Selvi’den dumanı tüten bir haber daha:

“İmamoğlu mağduriyetten beslenmeye çalışıyor; bugün Cumhurbaşkanı’ndan değil, Kılıçdaroğlu’ndan bile randevu alamıyor”.

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Abdül’e yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre…

İmamoğlu:

Sayın Cumhurbaşkanımızı teftiş için Saray’a…

Sayın İçişleri Bakanımızı teftiş için de bakanlık binasına:

Müfettiş ordusu göndermiş…

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Kılıçdaroğlu ise…

İmamoğlu’nun…

Değerli iki devlet kişisine…

Kendisinden izinsiz müfettiş ordusu göndermesine:

Çok öfkelenmiş…

★

Ekrem Başkan önce randevu…

Sonra da teftiş izni istemediği için…

Haliyle:

Randevu da verememiş…

İŞİNİ BİLİYOR…

Motorine 52 kuruş zam geldi…

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Erdoğan bu işi gerçekten biliyor…

Herkesin bildiği gibi…

Motorini en çok:

Kırsal kesim ve kamyoncular kullanıyor…

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Pekiiiii…

Erdoğan en çok oyu kimlerden alıyor?

Onlardan…

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Dedim ya…

Erdoğan işi biliyor…

Kuzu gelecek yere…

Fil göndermekten:

Kaçınmıyor…

LAFORİZMA…

Bakanlar Kurulu, ekonomik krizin sorumlusunu açıkladı:

Sezen Aksu…

Tedbir olarak:

“Sezen Aksu Korumalı Mevduat” geliyor…