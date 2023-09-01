İsmail Kartal rüştünü ispatladı

5-1 rövanşında Twente çok hızlı oynamaya çalıştı. Sert ve temaslı oynadılar. Fenerbahçeli oyuncuları sinirlendirip sarı ve kırmızı kart görmesini sağlamaya çalıştılar. Belli ki taktikleri böyleydi. İlk yarıda 5 sarı kart gördü temsilcimiz. Tüm bunlara rağmen Fenerbahçe beş gollü mağlubiyetin açığını kapatabilecek pozisyonları vermeyince Twente’nin sinirleri daha da gerildi.

İrfan Can Eğribayat özellikle ikinci yarıda kalesini direklerle birlikte korudu. Şanslı olduğu kadar güven de verdi. Becao önemli müdahaleler yaptı, çok iyiydi. Serdar Aziz, İsmail ile Mert Hakan enerjik ve yerinde müdahaleler ile oynadılar. Taktik mücadelesi verdi ve akıllı oynadı Fenerbahçe. İlk maçtaki gollü galibiyetin avantajını korumak için daha çok toplu savunma yaptı.

İki organize atakta 23. dakikada Osayi’nin, 35’te ise Tadic’in gollük şutlarını Twente kalecisi çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren King’in 70. dakikada aldığı penaltıda Dzeko golü yaptı ve zaten garanti olan turu kesinleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal’a çok iş düştü maç boyunca… Kendisinin sakin kalması ve oyuncularına isabetli müdahalelerde bulunmasıyla tecrübesini konuşturdu. Bence İsmail Kartal bu konuda da rüştünü ispat etmiştir artık. Gruplarda başarılar Fenerbahçe…