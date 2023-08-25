Dakikalar 20’yi gösteriyordu. Ferdi ofsaytı bozdu, Oosterwolde’nin pozisyon hatası yaptı, Ugale, direkten dönen topun kendi önüne düşmesiyle eline geçen ikinci şansı golle bitirdi. Maçın başından beri susmayan Kadıköy’de çıt çıkmıyordu. Sarı-lacivertli oyuncular da tribünler de golün şokunu üzerinden atamadan 23. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Ugale ve Vlap’ın yakın mesafeden vuruşlarını arka arkaya kurtaran İrfan Can Eğribayat, galibiyetin gizli mimarı oldu. Twente 2-0 öne geçseydi, Fenerbahçe için bayram değil kabus gibi bir gece yaşanabilirdi.

İrfan Can takımı ayakta tuttu, Fred, rakibin belini kırdığı çalımı sonrası taraftarı canlandırdı, Oosterwolde’nin golünün ardından Fenerbahçe tekrar havaya girdi.

Szymanski, çok özel bir yetenek. Pres yapıyor, top kapıyor, pas dağıtıyor, gol atıyor, gol pası veriyor. Fred, Fenerbahçe orta sahasının kalitesini inanılmaz arttırdı. Ferdi, özellikle ikinci yarıda sahanın yıldızıydı. Fenerbahçe, 2 dakika içinde birbirinin kopyası iki gol atıp rahatladı. Dördüncü golde ise Tadic ve Dzeko, oyunun her anında maçın nasıl yaşanması gerektiğinin dersini verdi.

Fenerbahçe farklı kazandı, artık grupların kapısını araladı. Yolu açık olsun.