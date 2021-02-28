İran’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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İran’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İran’ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye’yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend; İran’ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi’nin, 23 Şubat’ta Rudaw’a verdiği mülakatta, Türkiye’yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ferazmend’e, Mescidi’nin açıklamalarının reddedildiği, Türkiye’nin operasyonlarının esasen Irak’ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında yapıldığının Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği söylendi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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İran’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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